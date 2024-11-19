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Пенсионеров ждут приятные новости

Пенсионеров ждут приятные новости

09:06, 19 ноя 2024

В наступающем году российских пенсионеров ожидает значительное повышение выплат. Индексация затронет все категории получателей пенсионного обеспечения. Особенно важно, что изменения коснутся как работающих, так и неработающих граждан пенсионного возраста.

Первый этап увеличения выплат начнется с наступлением 2025 года. Страховые пенсии и фиксированные выплаты возрастут на 7,3 процента. Социальный фонд России возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам на тех же условиях, что и неработающим получателям выплат.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости достигнет отметки в 24 000 рублей.

Второй этап повышения запланирован на начало второго квартала. С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 14,75 процента. Это связано с повышением размера прожиточного минимума.

С января 2025 года вводится особая надбавка за уход для двух категорий получателей: инвалидов первой группы и граждан, достигших 80-летнего возраста. Размер этой выплаты будет регулярно индексироваться.

Ранее Соцфонд объявил о досрочной выплате январских пенсий с учетом индексации некоторым категориям пенсионеров в декабре 2024 года.


Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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