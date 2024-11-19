Погода сильно удивит жителей Башкирии

21:37, 19 ноя 2024

Специалисты регионального отделения Гидрометцентра Башкирии сообщили о приближении атмосферного фронта. По прогнозам метеорологов, в среду, 20 ноября, на большей части республики ожидаются атмосферные осадки различной интенсивности.

На дорогах возможно образование гололеда. Синоптики предупреждают о вероятности налипания снега на линии электропередач и ветви деревьев.

Во второй половине недели ожидается существенное превышение климатической нормы. Столбики термометров поднимутся на 4-6 градусов выше обычных значений. Ночные температуры составят от 0 до -5 градусов, при этом в юго-восточных районах республики возможно понижение до -10°C. Дневные показатели установятся в диапазоне от +3 до -2 градусов.

Жителей Уфы ожидает облачная погода с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы составит 0...-2°C, днем воздух прогреется до 0...+2°C.





Автор: Семен Подгорный