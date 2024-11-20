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Кому увеличат пенсию с 1 декабря

Кому увеличат пенсию с 1 декабря

07:14, 20 ноя 2024

Пенсионеры старше 80 лет получат двойную фиксированную выплату к пенсии с 1 декабря – более 16 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный
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