Скандал с высадкой школьницы из автобуса в Уфе получил неожиданный поворот

21:30, 20 ноя 2024

Громкая история о третьекласснице, якобы высаженной из автобуса в Уфе, получила неожиданное продолжение.

Накануне город всколыхнула новость - по Алексеевскому шоссе шла маленькая девочка. Случайный водитель, остановившийся помочь ребенку, услышал рассказ о том, что школьницу высадили из автобуса из-за проблем с оплатой проезда.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Однако при выяснении обстоятельств открылись новые детали. После беседы с дочерью родители забрали все заявления из правоохранительных органов.

Выяснилось, что школьница, которая учится в школе №115, не смогла точно назвать номер маршрута. Более того, девочка затруднилась уточнить, был ли это автобус частного перевозчика или "Башавтотранса".

По словам самой ученицы, она самостоятельно подошла к терминалу для оплаты. Когда у нее не получилось произвести оплату, девочка приняла решение выйти из транспорта и продолжить путь пешком.

Ранее мы писали о том, что Хабиров призвал разобраться с водителем автобуса, который выгнал ребенка из-за карты «Алга».

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео