В Башкирию придёт аномальная погода

23:26, 20 ноя 2024

Погодные качели в Башкирии продолжаются. Атмосферный фронт принёс в регион мокрый снег и дожди разной интенсивности.

Небольшая передышка ждёт жителей республики 21 ноября. По данным специалистов Башгидромета, в четверг осадки практически прекратятся. Лишь на юго-востоке возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов ночью и от -3 до +2 днём.

Во второй половине недели погоду в регионе возьмёт под контроль западная периферия антициклона. Он принесёт тёплые воздушные массы с южных широт.

Синоптики прогнозируют значительное превышение температурной нормы — на 4-6 градусов выше обычного. Ночью столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, а в ясную погоду на юго-востоке до -10. Дневная температура составит от +3 до -2 градусов.

Местами в республике сохранится гололёд и небольшие осадки.

Автор: Семен Подгорный