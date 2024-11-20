Пенсионеров порадовали приятными новостями
23:54, 20 ноя 2024
Социальный фонд Башкирии разъяснил новые правила получения накопительной пенсии
Кому положены пенсионные накопления
Накопительная часть пенсии сформирована у двух категорий граждан:
- Мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения
- Граждане 1967 года рождения и моложе
За первую категорию работодатели делали отчисления с 2002 по 2004 годы. За вторую — с 2002 по 2013 годы.
Как получить деньги
С 1 июля 2024 года вводится универсальный порядок определения типа выплаты. Ключевой показатель – общероссийский прожиточный минимум пенсионера, который составит 13 290 рублей.
Если расчетный размер накопительной пенсии не превышает 1 329 рублей (10% от прожиточного минимума), гражданин получит единовременную выплату. При большей сумме будет назначена ежемесячная накопительная пенсия.
Важные цифры
За 10 месяцев 2024 года единовременную выплату получили 19 231 житель Башкирии.
Пример расчета: при накоплениях 300 000 рублей ежемесячная выплата составит 1 136,36 рублей (сумма делится на 264 месяца). Поскольку это меньше установленного порога, человек получит всю сумму сразу.
Как подать заявление
Варианты обращения:
- Клиентские службы Социального фонда
- МФЦ
- Негосударственный пенсионный фонд (если накопления формировались там).
Получить консультацию можно по телефону 8 800 100 00 01.
До 1 декабря 2024 года можно сменить организацию, управляющую накоплениями. Рекомендуется делать это не чаще одного раза в 5 лет, чтобы не потерять инвестиционный доход.
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