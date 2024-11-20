Пенсионеров порадовали приятными новостями

23:54, 20 ноя 2024

Социальный фонд Башкирии разъяснил новые правила получения накопительной пенсии

Кому положены пенсионные накопления

Накопительная часть пенсии сформирована у двух категорий граждан:

Мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения

Граждане 1967 года рождения и моложе

За первую категорию работодатели делали отчисления с 2002 по 2004 годы. За вторую — с 2002 по 2013 годы.

Как получить деньги

С 1 июля 2024 года вводится универсальный порядок определения типа выплаты. Ключевой показатель – общероссийский прожиточный минимум пенсионера, который составит 13 290 рублей.

Если расчетный размер накопительной пенсии не превышает 1 329 рублей (10% от прожиточного минимума), гражданин получит единовременную выплату. При большей сумме будет назначена ежемесячная накопительная пенсия.

Важные цифры

За 10 месяцев 2024 года единовременную выплату получили 19 231 житель Башкирии.

Пример расчета: при накоплениях 300 000 рублей ежемесячная выплата составит 1 136,36 рублей (сумма делится на 264 месяца). Поскольку это меньше установленного порога, человек получит всю сумму сразу.

Как подать заявление

Варианты обращения:

Клиентские службы Социального фонда

МФЦ

Негосударственный пенсионный фонд (если накопления формировались там).

Получить консультацию можно по телефону 8 800 100 00 01.

До 1 декабря 2024 года можно сменить организацию, управляющую накоплениями. Рекомендуется делать это не чаще одного раза в 5 лет, чтобы не потерять инвестиционный доход.

Читайте также: Пенсионеров ждут приятные новости

Автор: Семен Подгорный