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Аномальная погода придёт в Башкирию в конце ноября

Аномальная погода придёт в Башкирию в конце ноября

09:06, 21 ноя 2024

В Башкирии ожидается существенное отклонение от привычных для этого времени года температурных показателей. Республику накроет поток воздушных масс с южного направления. Такой прогноз представили специалисты регионального Гидрометцентра.

Башгидромет информирует о прохождении через территорию края атмосферного фронта. Его влияние принесет осадки смешанного характера. На территории региона возможны опасные метеорологические явления: образование наледи, скопление влажного снега на линиях электропередач и ветках деревьев. Автомобилистам следует проявить особую бдительность из-за вероятности появления скользких участков на дорогах.

В период с 21 по 23 ноября столбики термометров в темное время суток будут показывать от одного до шести градусов ниже нуля. Дневные температуры установятся в диапазоне от минус одного до плюс четырех градусов. В ночные часы местами возможно выпадение небольшого количества мокрого снега, днем осадки маловероятны. Ожидается умеренный ветер южного направления с усилением в дневное время.

К завершению недели погодные условия будут формироваться под воздействием западной периферии антициклона. Последняя декада ноября характеризуется значительным превышением климатической нормы - среднесуточные показатели температуры воздуха поднимутся на 4-6 градусов выше обычных значений.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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