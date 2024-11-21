Появилась очень приятная новость о пенсиях

09:09, 21 ноя 2024

Хорошие новости для российских пенсионеров. С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента. Важно, что повышение коснется абсолютно всех получателей — как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Что особенно обнадеживает — правительство предусмотрело дополнительную защиту от инфляции. Если показатель в 7,3 процента окажется недостаточным, размер индексации может быть увеличен до 1 февраля 2025 года. Такую информацию предоставила «Ленте.ру» Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Но и это еще не все. Весной пожилых россиян ждет еще одно повышение. Первого апреля 2025 года произойдет дополнительная индексация — социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.

К завершению 2025 года, после всех запланированных повышений, средняя пенсия по старости достигнет отметки в 24 059 рублей.

Ранее социальный фонд Башкирии разъяснил новые правила получения накопительной пенсии.

Автор: Семен Подгорный