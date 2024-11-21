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«Был прекрасным отцом»: в Башкирии прощаются с погибшим участником СВО

«Был прекрасным отцом»: в Башкирии прощаются с погибшим участником СВО

10:18, 21 ноя 2024

В башкирском Нефтекамске сегодня, 21 ноября, жители города проводят в последний путь своего земляка. Ефрейтор Кирилл Кутлин погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Уроженец Нефтекамска, родился 19 февраля 2000 года. Кирилл выбрал рабочую профессию. После окончания школы № 16 в 2014 году юноша освоил специальность сварщика в местном многопрофильном колледже. Срочную службу молодой человек прошел в 2018 году.

Стремление отправиться в зону СВО у Кирилла появилось еще в 2022 году. Близкие, включая маму и супругу, пытались отговорить его от этого шага. Однако осенью 2023 года башкирский сварщик все же подписал контракт с Министерством обороны РФ. Трагическая весть пришла 10 ноября 2023 года.

«С удовольствием проводил время с семьей. С дочкой и женой часто выезжал на природу и проявлял заботу о близких», — вспоминают знавшие его горожане.

В памяти родных и друзей Кирилл Александрович останется добрым и уравновешенным человеком, заботливым отцом и преданным мужем.

Церемония прощания с защитником Отечества начнется в 09:00 в фойе Городского центра культуры Нефтекамска.

Ранее 22-летний военнослужащий-контрактник из Башкирии погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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