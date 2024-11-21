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В Башкирии дали пугающий прогноз погоды

В Башкирии дали пугающий прогноз погоды

21:44, 21 ноя 2024

В Башкирии ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Башгидромет предупреждает о надвигающихся рисках для автомобилистов и пешеходов.

В пятницу, 22 ноября, регион накроет переменная облачность. Существенных осадков не предвидится, но водителям стоит быть начеку — на дорогах может образоваться гололедица. Южный и юго-восточный ветер разгонится до 8-13 м/с, а местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

Ночная температура воздуха составит от 0 до -5°C. В юго-восточных районах столбики термометров могут опуститься до -10°C. Днем потеплеет до +3...-2°C.

На автодорогах ожидается гололедица — водителям рекомендуется быть предельно осторожными. Ночью и утром видимость ухудшится из-за тумана — всего 500-1000 метров.

В столице региона погода будет схожей: переменная облачность без существенных осадков. Ветер с юга и юго-востока разгонится до 8-13 м/с, днем его порывы усилятся до 15-20 м/с. Ночная температура составит 0-2°C мороза, днем воздух прогреется до 0-2°C тепла.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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