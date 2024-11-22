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Выпускник кадетской школы из Башкирии погиб в зоне СВО

Выпускник кадетской школы из Башкирии погиб в зоне СВО

09:05, 22 ноя 2024

Печальная весть пришла в башкирский город Салават. В ходе специальной военной операции погиб 22-летний ефрейтор Данил Семенов.

Молодой человек был выпускником Кадетской школы №2, после окончил Мелеузовский индустриальный колледж. На службе зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий, заслуживший уважение сослуживцев.

В администрации Салавата отметили высокие личные качества погибшего:

"Он был честен, порядочен, энергичен. Имел активную гражданскую позицию".

Прощание с Данилом Семеновым состоялось в родном городе. Героя проводили в последний путь с воинскими почестями.

Ранее в Учалах простились с 22-летним Эмилем Киреевым, погибшим в зоне СВО.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават спецоперация Погибшие на Украине
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