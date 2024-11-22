Выпускник кадетской школы из Башкирии погиб в зоне СВО
09:05, 22 ноя 2024
Печальная весть пришла в башкирский город Салават. В ходе специальной военной операции погиб 22-летний ефрейтор Данил Семенов.
Молодой человек был выпускником Кадетской школы №2, после окончил Мелеузовский индустриальный колледж. На службе зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий, заслуживший уважение сослуживцев.
В администрации Салавата отметили высокие личные качества погибшего:
"Он был честен, порядочен, энергичен. Имел активную гражданскую позицию".
Прощание с Данилом Семеновым состоялось в родном городе. Героя проводили в последний путь с воинскими почестями.
Ранее в Учалах простились с 22-летним Эмилем Киреевым, погибшим в зоне СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Учалах простились с 22-летним Эмилем Киреевым, погибшим в зоне СВО
Общество в Башкирии
«Спас своих сослуживцев»: в Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильвиром Гильмуллиным
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником