Выпускник кадетской школы из Башкирии погиб в зоне СВО

09:05, 22 ноя 2024

Печальная весть пришла в башкирский город Салават. В ходе специальной военной операции погиб 22-летний ефрейтор Данил Семенов.

Молодой человек был выпускником Кадетской школы №2, после окончил Мелеузовский индустриальный колледж. На службе зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий, заслуживший уважение сослуживцев.

В администрации Салавата отметили высокие личные качества погибшего:

"Он был честен, порядочен, энергичен. Имел активную гражданскую позицию".

Прощание с Данилом Семеновым состоялось в родном городе. Героя проводили в последний путь с воинскими почестями.

Ранее в Учалах простились с 22-летним Эмилем Киреевым, погибшим в зоне СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети