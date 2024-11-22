Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с бойцом СВО, дважды возвращавшимся в строй после ранений

В Башкирии простились с бойцом СВО, дважды возвращавшимся в строй после ранений

11:34, 22 ноя 2024

В селе Азикеево Белорецкого района Башкирии состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Раяном Мустафиным. Информацию об этом разместил в социальных сетях руководитель района Андрей Иванюта.

Уроженец села Азикеево (1972 года рождения) после получения среднего образования и армейской службы связал свою жизнь с правоохранительными органами Белорецка. Позднее он перешел в охранное предприятие "Альфа". За безупречную службу был награжден знаком "Отличник милиции" и медалью "За отличие в службе".

В октябре 2023 года Мустафин добровольно отправился в зону проведения СВО, где влился в ряды 15-й отдельной гвардейской мотострелковой штурмовой бригады. За период службы, несмотря на два серьезных ранения и последующее лечение, неизменно возвращался к выполнению боевых задач.

11 сентября 2024 года при выполнении боевого задания Раян Мустафин героически погиб. У защитника Родины остались жена и трое детей – два сына и дочь.

По словам главы района, имя Раяна Мужагитовича останется в истории республики и Белорецкого района как пример воина, пожертвовавшего жизнью за свободу и независимость Отечества.

Выпускник кадетской школы из Башкирии погиб в зоне СВО

Читайте также:

Выпускник кадетской школы из Башкирии погиб в зоне СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
Общество в Башкирии
В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
Белорецкий район Башкирии простился с бойцом СВО Азатом Умурзаковым
Общество в Башкирии
Белорецкий район Башкирии простился с бойцом СВО Азатом Умурзаковым
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok