В Башкирии простились с бойцом СВО, дважды возвращавшимся в строй после ранений

11:34, 22 ноя 2024

В селе Азикеево Белорецкого района Башкирии состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Раяном Мустафиным. Информацию об этом разместил в социальных сетях руководитель района Андрей Иванюта.

Уроженец села Азикеево (1972 года рождения) после получения среднего образования и армейской службы связал свою жизнь с правоохранительными органами Белорецка. Позднее он перешел в охранное предприятие "Альфа". За безупречную службу был награжден знаком "Отличник милиции" и медалью "За отличие в службе".

В октябре 2023 года Мустафин добровольно отправился в зону проведения СВО, где влился в ряды 15-й отдельной гвардейской мотострелковой штурмовой бригады. За период службы, несмотря на два серьезных ранения и последующее лечение, неизменно возвращался к выполнению боевых задач.

11 сентября 2024 года при выполнении боевого задания Раян Мустафин героически погиб. У защитника Родины остались жена и трое детей – два сына и дочь.

По словам главы района, имя Раяна Мужагитовича останется в истории республики и Белорецкого района как пример воина, пожертвовавшего жизнью за свободу и независимость Отечества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети