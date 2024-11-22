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Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз

Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз

21:52, 22 ноя 2024

В субботу республику затянет облаками, местами прольётся дождь, а где-то выпадет мокрый снег. Северные районы получат двойную порцию осадков — там они усилятся до умеренных.

Ночью столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов. Жителям юго-востока придётся потеплее укутаться — там похолодает до -10°C. Днём погода смилостивится: температура поднимется до отметки -2...+3°C.

Автомобилистам стоит быть начеку: синоптики прогнозируют гололедицу и снежный накат. Видимость упадёт до 500-1000 метров из-за тумана. Добавьте к этому южный ветер со скоростью 8-13 м/с, порывами до 17 м/с — и получите полный комплект сложных дорожных условий.

Столица не станет исключением: облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью осадки усилятся. Температура воздуха составит 0...-2°C ночью и +1...+3°C днем.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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