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Появилась очень приятная новость для пенсионеров

Появилась очень приятная новость для пенсионеров

18:54, 23 ноя 2024

Хорошие новости для российских пенсионеров: государство увеличит расходы на социальную поддержку граждан. На эти цели в бюджете заложена внушительная сумма — 6,9 триллиона рублей только на 2025 год. В целом за трехлетку на социальную политику направят 21,3 триллиона рублей.

С первого января 2025 года произойдет долгожданное повышение пенсионных выплат. Индексация коснется всех категорий пенсионеров — как работающих, так и находящихся на заслуженном отдыхе.

Размер прибавки будет соответствовать уровню инфляции — ожидается повышение на 7,3 процента. После индексации средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров достигнет отметки в 24 тысячи рублей.

В пакет социальной поддержки также входит индексация других социальных пособий и помощь семьям с детьми.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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