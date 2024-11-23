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В ходе СВО погиб водитель «Башавтотранса» Марат Ангамов

В ходе СВО погиб водитель «Башавтотранса» Марат Ангамов

22:00, 23 ноя 2024

Печальные вести пришли из зоны проведения специальной военной операции. Не стало 44-летнего жителя Башкирии Марата Ангамова. Информацию об этом сообщил глава Бураевского района Рушан Гараев на своей странице в социальных сетях.

Марат Разифович родился 8 октября 1979 года в поселке Прибельский Кармаскалинского района. Затем некоторое время семьей жил в Казахстане. Спустя годы вернулся в родную Башкирию.

Получив образование бухгалтера в Башкирском экономическом колледже в 2007 году, Марат тем не менее выбрал другую профессию. В 2017 году он переехал в Уфу, где стал водителем рейсового автобуса "Башавтотранс".

16 сентября прошлого года Ангамов принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. Трагическая весть пришла 1 ноября этого года – солдат получил смертельное ранение.

Близкие вспоминают Марата как открытого и доброго человека с прекрасным чувством юмора. У героя осталось пятеро детей.

Прощание с защитником Отечества состоится 25 ноября в 11:00 в деревне Новоельдяково. Там же пройдет траурный митинг.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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