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В Башкирии синоптики дали невероятный прогноз погоды на декабрь

В Башкирии синоптики дали невероятный прогноз погоды на декабрь

22:23, 23 ноя 2024

Жителям Башкортостана в декабре 2024 года придётся забыть о солнечной погоде. Синоптики подготовили предварительный прогноз, который изучили журналисты в субботу, 23 ноября. Согласно данным, регион ожидает практически безостановочный снегопад.

Сервис "Яндекс Погода" рисует не самую радужную картину: из 31 дня декабря 20 будут идти осадки. Ещё 10 дней небо затянут облака. Единственный ясный день синоптики обещают лишь в конце месяца.

Столбики термометров не порадуют жителей республики теплом. Дневная температура задержится на отметке -4°C, а в первую неделю месяца похолодает до -9°C. В Уфе, как обычно, будет немного теплее: "Гисметео" прогнозирует от -2°C до -6°C.

Начало зимы в столице республики встретит горожан дождём со снегом, который позже сменится полноценными снегопадами.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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