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Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз

Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз

22:29, 23 ноя 2024

Погодные сюрпризы в Башкирии продолжаются. На этот раз республику ждет необычное для конца ноября потепление. Местные синоптики уже дали прогноз на ближайшие дни.

Первая волна тепла накроет регион в воскресенье, 24 ноября. Осадков практически не предвидится, а термометры покажут удивительные для этого времени года значения.

Ночью температура будет держаться в районе нуля, местами опускаясь до -5 градусов. Жителям юго-востока республики стоит подготовиться к более прохладной ночи — там похолодает до -10.

Днём воздух прогреется до показателей, больше напоминающих раннюю весну. Синоптики обещают от -1 до +4 градусов. Ветер сохранится юго-восточный, умеренной силы.

В понедельник, 25 ноября, тепло задержится в регионе, хотя и станет чуть прохладнее. Существенных осадков по-прежнему не ожидается.

Ночные температуры составят от -2 до -7 градусов, а на юго-востоке региона столбики термометров опустятся до -12. Дневная температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ветер останется юго-восточным, умеренным.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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