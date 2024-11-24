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В Башкирии погода готовит новый сюрприз

В Башкирии погода готовит новый сюрприз

20:19, 24 ноя 2024

Башгидрометцентр представил прогноз погоды для жителей республики на понедельник, 25 ноября. Синоптики предупреждают: в регионе ожидается существенное понижение температуры.

На территории Башкирии установится переменная облачность. Осадков в этот день не предвидится, однако специалисты предупреждают о вероятности образования тумана и гололёда на дорогах.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -3...-9 градусов. В отдельных районах республики похолодание будет более ощутимым — до -13°C.

Дневная температура порадует жителей более комфортными значениями. Воздух прогреется до -2...+3 градусов. Ветер останется умеренным — 5-10 метров в секунду.

Уфимцам повезло больше — в городе будет теплее. Ночью температура составит -3...-5 градусов, а днём потеплеет до 0...+2°C.

Автор: Семен Подгорный
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