Сергей Жуков вспомнил первые шаги «Руки вверх» в Уфе
10:40, 25 ноя 2024
Лихие девяностые оставили след в истории группы «Руки вверх». На недавнем концерте в Уфе Сергей Жуков поделился неожиданными подробностями о старте своей карьеры.
Башкирская столица стала отправной точкой для будущих хитмейкеров. Именно здесь в 1995 году состоялось их первое выступление. Тогда молодому коллективу дали весьма специфический совет — петь про бандитов, потому что «больше ничего не надо».
Спустя почти три десятилетия Жуков по-прежнему питает особую привязанность к Уфе. И дело не только в ностальгии — здесь до сих пор живут его родственники, которые пришли поддержать артиста на концерте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Сергея Жукова
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии на концерте Элвина Грея молодой человек сделал предложение возлюбленной
Общество в Башкирии
Элвин Грей расстался с возлюбленной ради Гульназ Асаевой
Сад и огород
1 горстка на 1 литр — и колорадских жуков как ветром сдует: раскрыто дармовое, но мощное средство — достаточно одной обработки
Сад и огород
Дачникам назвали самые эффективные методы борьбы с колорадским жуком