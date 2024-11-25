Сергей Жуков вспомнил первые шаги «Руки вверх» в Уфе

10:40, 25 ноя 2024

Лихие девяностые оставили след в истории группы «Руки вверх». На недавнем концерте в Уфе Сергей Жуков поделился неожиданными подробностями о старте своей карьеры.

Башкирская столица стала отправной точкой для будущих хитмейкеров. Именно здесь в 1995 году состоялось их первое выступление. Тогда молодому коллективу дали весьма специфический совет — петь про бандитов, потому что «больше ничего не надо».

Спустя почти три десятилетия Жуков по-прежнему питает особую привязанность к Уфе. И дело не только в ностальгии — здесь до сих пор живут его родственники, которые пришли поддержать артиста на концерте.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Сергея Жукова