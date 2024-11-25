В Башкирии простились с участником СВО Евгением Кузнецовым
10:46, 25 ноя 2024
В Башкирии прошла церемония прощания с 43-летним добровольцем специальной военной операции. Евгений Кузнецов, уроженец Белорецка, погиб при выполнении воинского долга. Траурное мероприятие состоялось на Аллее Героев.
Близкие вспоминают Евгения как человека исключительных душевных качеств.
«Был прекрасным, заботливым отцом, многое делал для своей дочери. Любил рыбалку, природу, лес. Был патриотом, искренне хотел защищать Родину», — отмечается в некрологе.
За плечами Евгения Кузнецова был серьезный боевой опыт — он принимал участие в чеченской кампании во время срочной службы. На специальную военную операцию доброволец отправился в августе 2024 года. У бойца остались отец, брат и дочь.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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