Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В России озвучили приятную новость о пенсиях

В России озвучили приятную новость о пенсиях

11:03, 25 ноя 2024

В начале нового 2025 года российские пенсионеры получат существенную прибавку к выплатам. Индексация коснётся как работающих, так и неработающих граждан.

Страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции — 7,3%. После этого неработающие пенсионеры в среднем будут получать около 24 тысяч рублей.

Ещё больше повезло получателям социальных пенсий — их ждёт повышение на 14,8%. В эту категорию входят выплаты по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет.

В правительстве также предусмотрели "страховку" от роста цен. Если фактическая инфляция превысит прогнозируемую, власти проведут дополнительную индексацию.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Появилась очень приятная новость о пенсиях
Общество в Башкирии
Появилась очень приятная новость о пенсиях
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата
Экономика в Башкирии
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата
Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся
Общество в Башкирии
Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся
Пенсионеры ликуют: Депутат Бессараб объяснила, кому в 2025 году дважды повысят пенсии и на сколько — старики наконец заживут как люди?
Россия/мир
Пенсионеры ликуют: Депутат Бессараб объяснила, кому в 2025 году дважды повысят пенсии и на сколько — старики наконец заживут как люди?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok