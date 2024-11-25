В России озвучили приятную новость о пенсиях

11:03, 25 ноя 2024

В начале нового 2025 года российские пенсионеры получат существенную прибавку к выплатам. Индексация коснётся как работающих, так и неработающих граждан.

Страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции — 7,3%. После этого неработающие пенсионеры в среднем будут получать около 24 тысяч рублей.

Ещё больше повезло получателям социальных пенсий — их ждёт повышение на 14,8%. В эту категорию входят выплаты по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет.

В правительстве также предусмотрели "страховку" от роста цен. Если фактическая инфляция превысит прогнозируемую, власти проведут дополнительную индексацию.

Автор: Семен Подгорный