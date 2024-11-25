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В Башкирии удивили прогнозом погоды

В Башкирии удивили прогнозом погоды

22:16, 25 ноя 2024

Синоптики республиканского Гидрометцентра поделились прогнозом на вторник, 26 ноября. В регионе ожидается переменная облачность, а осадков не предвидится.

Ночью термометры покажут от -4°C до -9°C, а в отдельных районах столбики опустятся до -16°C. Днем существенного потепления не ожидается — температура составит от 0°C до -5°C. Лишь некоторым районам повезет с небольшим плюсом до +3°C.

Жителей башкирской столицы ждет похожая погода. В Уфе ночью будет держаться температура -4°C...-6°C, но на окраинах города возможно похолодание до -9°C. К середине дня воздух прогреется примерно до 0°C.

По всему региону прогнозируется восточный ветер умеренной силы — от 5 до 10 метров в секунду.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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