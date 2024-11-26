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В Уфе водитель маршрутки не выпустил пассажира из салона

В Уфе водитель маршрутки не выпустил пассажира из салона

11:23, 26 ноя 2024

Очередной транспортный скандал разгорелся в столице Башкирии. Главными действующими лицами стали водитель автобуса №249 и пассажир, который хотел расплатиться банковской картой.

Конфликт вспыхнул на почве оплаты проезда. Маршрутчик настаивал на двух вариантах расчёта: наличными или переводом на банковскую карту. Терминал для безналичной оплаты якобы требовал перезагрузки.

Пассажир оказался в затруднительном положении — времени на манипуляции с банковским приложением у него не было. Однако водитель занял жёсткую позицию.

Развязка истории оказалась неожиданной — уфимцу пришлось проехать лишнюю остановку. Только после вынужденной экскурсии водитель соизволил принять оплату через терминал, который внезапно заработал.

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Автор: Семен Подгорный
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