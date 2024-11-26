Школьники из Башкирии придумали, как перехитрить вражеские дроны ВСУ

11:29, 26 ноя 2024

Башкирские школьники нашли способ помочь российским военным в борьбе с вражескими беспилотниками. Они создают специальные макеты, которые успешно используются в зоне СВО.

Об эффективности этой находки рассказал ветеран боевых действий Павел Самойлин, лично участвовавший в спецоперации. По его словам, первые испытания муляжей превзошли все ожидания.

«Отправляют макеты нашим бойцам как ложные цели для вражеских дронов. Первые испытания на одном из участков СВО превзошли все ожидания. Удалось сбить «Бабу Ягу». Не из макета, конечно, из пулемета», — поделился военнослужащий.

Сам Павел, известный под позывным "Кайтыр" (в переводе с башкирского - "Вернется"), знает об опасности дронов не понаслышке. В одном из боев он пострадал от атаки беспилотника-камикадзе. Четверо суток боец находился без движения, пока его не обнаружили и не эвакуировали соотечественники после отступления противника.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Павел Самойлин