Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Школьники из Башкирии придумали, как перехитрить вражеские дроны ВСУ

Школьники из Башкирии придумали, как перехитрить вражеские дроны ВСУ

11:29, 26 ноя 2024

Башкирские школьники нашли способ помочь российским военным в борьбе с вражескими беспилотниками. Они создают специальные макеты, которые успешно используются в зоне СВО.

Об эффективности этой находки рассказал ветеран боевых действий Павел Самойлин, лично участвовавший в спецоперации. По его словам, первые испытания муляжей превзошли все ожидания.

«Отправляют макеты нашим бойцам как ложные цели для вражеских дронов. Первые испытания на одном из участков СВО превзошли все ожидания. Удалось сбить «Бабу Ягу». Не из макета, конечно, из пулемета», — поделился военнослужащий.

Сам Павел, известный под позывным "Кайтыр" (в переводе с башкирского - "Вернется"), знает об опасности дронов не понаслышке. В одном из боев он пострадал от атаки беспилотника-камикадзе. Четверо суток боец находился без движения, пока его не обнаружили и не эвакуировали соотечественники после отступления противника.

Боец из Башкирии на СВО спас командира и роту во время обстрела ВСУ

Читайте также:

Боец из Башкирии на СВО спас командира и роту во время обстрела ВСУ
Автор: Семен Подгорный
Фото: Павел Самойлин
Теги: спецоперация
Читайте также

Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине
Общество в Башкирии
Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине
Меткий бросок: российский боец спас шестерых раненых солдат — ловко сбил украинский дрон одним предметом
Россия/мир
Меткий бросок: российский боец спас шестерых раненых солдат — ловко сбил украинский дрон одним предметом
«Рвануло душевно»: россияне налили бензин и масло в презервативы, и закидали ими опорный пункт ВСУ — боец «Дикий» рассказал о необычном трюке
Россия/мир
«Рвануло душевно»: россияне налили бензин и масло в презервативы, и закидали ими опорный пункт ВСУ — боец «Дикий» рассказал о необычном трюке
Боец из Башкирии на СВО спас командира и роту во время обстрела ВСУ
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии на СВО спас командира и роту во время обстрела ВСУ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok