Появились очень приятные новости для пенсионеров

11:33, 26 ноя 2024

Российские пенсионеры могут получить двойную прибавку к пенсии в 2025 году. Такую информацию озвучил глава Социального фонда России Сергей Чирков в недавнем заявлении для ТАСС.

Первое повышение пенсионных выплат запланировано на 1 января 2025 года. В бюджете заложена индексация на уровне 7,3 процента, что соответствует прогнозируемой инфляции.

Однако это может быть не последнее повышение.

"Если инфляция превысит 7,3 процента, будет принято решение о дополнительной индексации пенсий", - подчеркнул Сергей Чирков.

Размер возможной дополнительной индексации будет зависеть от фактического уровня инфляции по итогам текущего года.

Автор: Семен Подгорный