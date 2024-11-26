Появились очень приятные новости для пенсионеров
11:33, 26 ноя 2024
Российские пенсионеры могут получить двойную прибавку к пенсии в 2025 году. Такую информацию озвучил глава Социального фонда России Сергей Чирков в недавнем заявлении для ТАСС.
Первое повышение пенсионных выплат запланировано на 1 января 2025 года. В бюджете заложена индексация на уровне 7,3 процента, что соответствует прогнозируемой инфляции.
Однако это может быть не последнее повышение.
"Если инфляция превысит 7,3 процента, будет принято решение о дополнительной индексации пенсий", - подчеркнул Сергей Чирков.
Размер возможной дополнительной индексации будет зависеть от фактического уровня инфляции по итогам текущего года.
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Автор: Семен Подгорный
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