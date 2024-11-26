В Башкирии сильно похолодает
21:27, 26 ноя 2024
В Башкирию пришло настоящее похолодание. Республиканские метеорологи поделились прогнозом на ближайшие сутки, который заставит жителей региона утеплиться.
Погода готовит температурные качели. В ночное время столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, а в отдельных районах похолодает до -16. При этом днём воздух прогреется до комфортных 0...-5 градусов.
27 и 28 ноября небесная канцелярия будет экономить на снеге. Ветер решил не портить погоду и будет слабым, меняя направление по своему усмотрению.
Автор: Семен Подгорный