В Башкирии сильно похолодает

21:27, 26 ноя 2024

В Башкирию пришло настоящее похолодание. Республиканские метеорологи поделились прогнозом на ближайшие сутки, который заставит жителей региона утеплиться.

Погода готовит температурные качели. В ночное время столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, а в отдельных районах похолодает до -16. При этом днём воздух прогреется до комфортных 0...-5 градусов.

27 и 28 ноября небесная канцелярия будет экономить на снеге. Ветер решил не портить погоду и будет слабым, меняя направление по своему усмотрению.

Автор: Семен Подгорный