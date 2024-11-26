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В Башкирии сильно похолодает

В Башкирии сильно похолодает

21:27, 26 ноя 2024

В Башкирию пришло настоящее похолодание. Республиканские метеорологи поделились прогнозом на ближайшие сутки, который заставит жителей региона утеплиться.

Погода готовит температурные качели. В ночное время столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, а в отдельных районах похолодает до -16. При этом днём воздух прогреется до комфортных 0...-5 градусов.

27 и 28 ноября небесная канцелярия будет экономить на снеге. Ветер решил не портить погоду и будет слабым, меняя направление по своему усмотрению.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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