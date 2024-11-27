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Жителей Башкирии в декабре ждут погодные аномалии

Жителей Башкирии в декабре ждут погодные аномалии

09:17, 27 ноя 2024

Первые дни зимы порадуют россиян достаточно комфортной температурой. Синоптики Гидрометцентра России обещают околонулевые значения 1 и 2 декабря – днем будет держаться 0, -1 градус. Ночью немного подморозит – до -4 градусов.

Без осадков тоже не обойдется. В последний день осени и первые два дня зимы вероятность осадков превысит 75%. А вот ночи обещают быть преимущественно сухими.

По данным Гисметео, первая неделя декабря сохранит мягкий температурный режим – днем около -1, -2 градусов. Особое внимание стоит обратить на 3 декабря – синоптики предупреждают о снеге с дождем и потеплении до +1.

С 9 по 18 декабря небо щедро одарит землю снегом. Самые обильные осадки ожидаются 11 и 12 числа. Температура с 8 по 19 декабря днем установится на отметке -6, -7 градусов, а ночью будет на пару градусов прохладнее.

К 23 декабря столбики термометров днем опустятся до -10 градусов. Ночные показатели достигнут -12 градусов. После 20 декабря температура приблизится к традиционным для этого периода значениям – около -10,8 градуса.

В третьей декаде декабря осадки возьмут паузу. Синоптики обещают солнечные дни 19 и 20 декабря. Ясная погода также порадует россиян с 26 декабря до самого Нового года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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