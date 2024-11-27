В Башкирии ударят зимние морозы
20:21, 27 ноя 2024
Первая волна зимних морозов накроет Башкирию 28 ноября. Об этом сообщили специалисты Башгидромета в среду.
На территории региона установится переменная облачность. Осадков не предвидится, а ветер будет слабым — всего 0-5 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до отметки -5...-10 градусов. В отдельных районах столбики термометров могут показать -11...-16 градусов. Дневные температуры составят от 0 до -5 градусов.
В Уфе прогноз схожий: переменная облачность без осадков. Ночью температура достигнет -5...-7 градусов, а на окраинах города похолодает до -11. Днем воздух прогреется до 0...-2 градусов.
Важно: на дорогах республики ночью и утром возможно образование тумана. Видимость может снизиться до 500-1000 метров.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
В Башкирии погода готовит новый сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов
Общество в Башкирии
Холодный фронт надвигается на Башкирию: что ожидать 26 сентября