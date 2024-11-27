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В Башкирии ударят зимние морозы

В Башкирии ударят зимние морозы

20:21, 27 ноя 2024

Первая волна зимних морозов накроет Башкирию 28 ноября. Об этом сообщили специалисты Башгидромета в среду.

На территории региона установится переменная облачность. Осадков не предвидится, а ветер будет слабым — всего 0-5 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до отметки -5...-10 градусов. В отдельных районах столбики термометров могут показать -11...-16 градусов. Дневные температуры составят от 0 до -5 градусов.

В Уфе прогноз схожий: переменная облачность без осадков. Ночью температура достигнет -5...-7 градусов, а на окраинах города похолодает до -11. Днем воздух прогреется до 0...-2 градусов.

Важно: на дорогах республики ночью и утром возможно образование тумана. Видимость может снизиться до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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