Стало известно, как оплачивается работа в новогодние каникулы и законно ли это

20:43, 27 ноя 2024

Принуждать к работе в новогодние каникулы незаконно. Такое разъяснение дал юрист SuperJob Александр Южалин. По его словам, при стандартной пятидневке выход на работу возможен только при наличии письменного согласия сотрудника.

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, праздничная работа оплачивается по особым правилам:

Сдельщики получат не менее двойной ставки

Работникам на тарифах положена двойная оплата

Окладники заработают одинарную ставку сверх оклада при работе в пределах месячной нормы

При превышении нормы часов - двойную ставку сверх оклада.

Для сменных работников или тех, кто трудится по специальному графику, оплата в праздничные дни производится по обычным тарифам.

Жители Башкирии завершат рабочий год шестидневной неделей до 29 декабря. Новогодние каникулы продлятся до 9 января включительно.

Автор: Семен Подгорный