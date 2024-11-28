В Башкирии дали шокирующий прогноз на конец осени и начало зимы

09:04, 28 ноя 2024

Жителям Башкирии стоит подготовиться к значительному понижению температуры воздуха. Синоптики Башгидромета сообщают, что после недавнего температурного рекорда регион ожидает существенное похолодание. В ночь на 28 ноября в отдельных районах республики столбики термометров могут опуститься до отметки -16 градусов.

Предшествующее потепление, принесшее в регион южные воздушные массы с акватории Каспийского моря и территории Ирана, установило температурный рекорд 25 ноября. В этот день воздух в республике прогрелся до +8,5 градуса, что стало абсолютным максимумом для данного периода.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холодная погода задержится в регионе до конца месяца. С 28 по 30 ноября ночные температуры составят от -5 до -10 градусов, а в некоторых районах до -16. Дневные показатели не поднимутся выше -5 градусов. При этом метеорологи не прогнозируют значительных осадков.

Гидрометцентр России прогнозирует очередное повышение температуры в первые дни зимы. Первого и второго декабря дневная температура приблизится к нулевой отметке, а ночью не опустится ниже -2 градусов. Третьего декабря ожидается дальнейшее потепление: днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью показатели составят -1 градус.

Долгосрочный прогноз синоптиков указывает на то, что декабрь в целом будет соответствовать климатической норме со средней температурой -10,8 градуса. Однако специалисты предупреждают о вероятности значительных температурных колебаний, которые могут спровоцировать возникновение опасных метеорологических явлений.

Автор: Семен Подгорный