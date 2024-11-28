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В Башкирии похоронили погибшего в СВО мобилизованного ветерана

В Башкирии похоронили погибшего в СВО мобилизованного ветерана

09:24, 28 ноя 2024

Белоречанин Павел Бочаров не понаслышке знал, что такое военная служба. За плечами — срочная во внутренних войсках и год боевых действий в Чечне. После работал вахтами, развивал собственное дело.

В октябре 2022-го, когда страна объявила частичную мобилизацию, 41-летний Павел вновь встал в строй. Трагическая весть пришла в прошлом месяце.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал о земляке в соцсетях. По его словам, Павел был надёжным боевым товарищем, всегда готовым прийти на помощь сослуживцам.

Уроженец Белорецка, выпускник школы №20, Бочаров запомнился близким как человек с большим сердцем. Друзья отмечают его отзывчивость, жизнерадостность и отличное чувство юмора. Павел умел расположить к себе собеседника и стать душой любой компании.

В ходе СВО погиб водитель «Башавтотранса» Марат Ангамов

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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