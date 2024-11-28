В России сообщили о новых доплатах к пенсии

22:43, 28 ноя 2024

Впервые за десятилетие работающие пенсионеры дождались существенной прибавки. С января их ежемесячные выплаты увеличатся на 7,3 процента. В результате средний размер пенсии повысится до 25 108 рублей.

Хорошие новости для самых пожилых граждан — достигшим 80 лет пенсионерам больше не придётся хлопотать о повышении выплат. Надбавка будет начисляться автоматически с первого дня нового года.

Изменится порядок получения компенсации по уходу за пожилыми людьми. Теперь деньги будут поступать напрямую пенсионерам, а не ухаживающим за ними лицам. Важный момент — процесс начисления станет автоматическим, без необходимости подавать заявление в Социальный фонд.

С января увеличится число граждан, имеющих право на страховую пенсию по потере кормильца. В список получателей включат вдов и вдовцов военнослужащих, а также тех, чьи супруги участвовали в добровольческих формированиях.

Автор: Семен Подгорный