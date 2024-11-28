Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз для жителей северных районов

23:21, 28 ноя 2024

Республиканские синоптики представили прогноз на конец ноября. Существенных перемен в характере погоды специалисты не ожидают.

29 ноября регион останется практически без осадков. Температурный режим распределится следующим образом: ночью столбики термометров опустятся до отметок -5...-10°, в отдельных районах похолодает до -11...-16°. Дневные показатели составят 0...-5°.

Под занавес осень порадует жителей северных районов долгожданным снежным покровом. На остальной территории республики осадков не предвидится. Ночные температуры сохранятся на уровне -5...-10°, местами до -11...-16°. Днём воздух прогреется до 0...-5°.

Автор: Семен Подгорный