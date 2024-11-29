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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

14:10, 29 ноя 2024

Экстренные службы Башкирии перешли в режим повышенной готовности. На территории республики объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся мглы.

Специалисты Башгидрометцентра сообщают об опасном природном явлении, которое ожидается 29 ноября. Во второй половине дня и вечером южные районы региона окутает сильная мгла. Видимость на дорогах может снизиться до 50 метров.

В случае возникновения нештатных ситуаций Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает граждан незамедлительно обращаться по единому номеру 112.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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