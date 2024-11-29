В Мелеузовском районе Башкирии простились с 21-летним участником СВО Артуром Насыровым

20:58, 29 ноя 2024

Сегодня Мелеузовский район простился со своим земляком. Гвардии ефрейтор Артур Насыров погиб в ходе специальной военной операции. Информацию подтвердили в районной администрации.

Уроженец Мелеуза родился 15 октября 2002 года. Начальное образование получил в местной школе №4, после чего освоил профессию механика в техникуме родного города.

В сентябре 2022-го молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ. За время службы успел проявить себя на территории Белгородской области и Донбасса.

До отправки в зону СВО Насыров набирался опыта в различных организациях после окончания Мелеузовского механико-технологического техникума.

Местные власти выразили соболезнования родственникам военнослужащего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети