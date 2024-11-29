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В Башкирии очень удивили прогнозом погоды

В Башкирии очень удивили прогнозом погоды

21:06, 29 ноя 2024

Башкирский гидрометцентр предупреждает о серьезном похолодании в регионе. Ночная температура в субботу опустится до отметки -5...-10 градусов, а в некоторых районах столбики термометров могут показать до -16.

Дневные показатели будут колебаться от 0 до -5 градусов. Синоптики также прогнозируют умеренный западный ветер и местами небольшой снег.

Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подчеркивает: такие температурные перепады – не редкость для этого времени года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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