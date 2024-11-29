В Башкирии очень удивили прогнозом погоды
21:06, 29 ноя 2024
Башкирский гидрометцентр предупреждает о серьезном похолодании в регионе. Ночная температура в субботу опустится до отметки -5...-10 градусов, а в некоторых районах столбики термометров могут показать до -16.
Дневные показатели будут колебаться от 0 до -5 градусов. Синоптики также прогнозируют умеренный западный ветер и местами небольшой снег.
Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подчеркивает: такие температурные перепады – не редкость для этого времени года.
Автор: Семен Подгорный