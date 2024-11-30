Жители Уфы предположили из-за чего мог образоваться смог

09:54, 30 ноя 2024

Последние дни ноября преподнесли жителям Уфы неприятный сюрприз. Горожане массово жалуются на густой смог, окутавший районы города. Особенно остро проблему ощутили автовладельцы.

Дискуссия разгорелась после публикации в социальной сети VK, где местный житель рассказал о необычной ситуации. Его автомобиль, вымытый всего два дня назад, оказался полностью покрыт слоем пыли. Подобная участь постигла машины многих уфимцев.

Главной причиной происходящего специалисты называют погодные условия. В начале недели в регионе установился практически полный штиль — скорость ветра составляет всего 0,1-0,5 метров в секунду. При таких условиях все загрязнения остаются в воздухе, медленно оседая на городские поверхности.

Ситуацию усугубляет отсутствие осадков. Без дождя и снега городская пыль продолжает циркулировать в воздухе, поднимаемая постоянным движением транспорта.

Среди автолюбителей появилась версия о влиянии шипованной резины. По их мнению, большое количество машин с шипованными шинами при отсутствии снежного покрова может усиливать запыленность.

А некоторые горожане подошли к проблеме с юмором, связав ситуацию то с мифическим ударом "Орешника", то с происками американского президента.

Автор: Семен Подгорный