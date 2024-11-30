Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Надо подать заявление!» — в России с важной информацией обратились к пенсионерам

«Надо подать заявление!» — в России с важной информацией обратились к пенсионерам

09:59, 30 ноя 2024

Российские пенсионеры ежегодно теряют значительные суммы из-за незнания простого правила. Многие положенные по закону выплаты и льготы не приходят автоматически. Для их получения требуется подать заявление, сообщают в РИА "Новости" со ссылкой на экспертное мнение.

Ежемесячная денежная выплата без заявления поступает лишь некоторым категориям граждан. В их числе инвалиды, дети с инвалидностью, а также обладатели званий Героя России и Героя Труда РФ, получившие награды после 1 января 2023 года. Всем остальным придётся действовать самостоятельно.

Подать заявление на выплаты можно тремя способами. К вашим услугам отделения МФЦ, Социальный фонд России или портал "Госуслуги". Особое внимание стоит обратить тем, кто имеет сельский стаж - если он накоплен после выхода на пенсию, за доплатой также придётся обращаться лично.

В России сообщили о новых доплатах к пенсии

Читайте также:

В России сообщили о новых доплатах к пенсии
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

В России сообщили о новых доплатах к пенсии
Общество в Башкирии
В России сообщили о новых доплатах к пенсии
Минтруда: Остатки маткапитала можно получить за пять дней
Общество в Башкирии
Минтруда: Остатки маткапитала можно получить за пять дней
Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля
Общество в Башкирии
Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля
Стало известно какие доплаты ожидают пенсионеров с 1 сентября
Экономика в Башкирии
Стало известно какие доплаты ожидают пенсионеров с 1 сентября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok