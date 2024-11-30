«Надо подать заявление!» — в России с важной информацией обратились к пенсионерам

09:59, 30 ноя 2024

Российские пенсионеры ежегодно теряют значительные суммы из-за незнания простого правила. Многие положенные по закону выплаты и льготы не приходят автоматически. Для их получения требуется подать заявление, сообщают в РИА "Новости" со ссылкой на экспертное мнение.

Ежемесячная денежная выплата без заявления поступает лишь некоторым категориям граждан. В их числе инвалиды, дети с инвалидностью, а также обладатели званий Героя России и Героя Труда РФ, получившие награды после 1 января 2023 года. Всем остальным придётся действовать самостоятельно.

Подать заявление на выплаты можно тремя способами. К вашим услугам отделения МФЦ, Социальный фонд России или портал "Госуслуги". Особое внимание стоит обратить тем, кто имеет сельский стаж - если он накоплен после выхода на пенсию, за доплатой также придётся обращаться лично.

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Автор: Семен Подгорный