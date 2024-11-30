В Башкирии дали невероятный прогноз погоды на декабрь

10:13, 30 ноя 2024

Башкирию в декабре 2024 года ожидает необычная погода. По данным Гидрометцентра, температура воздуха превысит норму на полтора градуса. Вместо привычных -10,8 градуса регион встретит зиму в более мягких условиях.

При этом количество осадков останется в пределах нормы — от 30 до 50 миллиметров, уточняют специалисты Башгидромета.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл причины погодной аномалии. По его словам, потепление затронет 67 процентов территории страны, включая весь Приволжский федеральный округ.

"Прогноз необычный — примерно на 2/3 территории нашей страны прогнозируется класс температур выше нормы", — подчеркнул эксперт.

Теплую погоду принесут воздушные массы из Атлантики. В Северном Ледовитом океане образуются циклоны, которые будут транспортировать теплый атлантический воздух по своей южной периферии.

Кандидат географических наук Рита Камалова из Уфимского университета науки и технологий отмечает: декабрь традиционно является самым теплым зимним месяцем. За последние десятилетия зафиксированы особенно теплые декабри:

2006 год: -5,7°C

2003 год: -5,8°C

2015 год: -6°C

Для сравнения: рекордно холодным остается декабрь 1982 года со средней температурой -19,9 градуса.

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Автор: Семен Подгорный