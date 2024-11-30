В Башкирии дали невероятный прогноз погоды на декабрь
10:13, 30 ноя 2024
Башкирию в декабре 2024 года ожидает необычная погода. По данным Гидрометцентра, температура воздуха превысит норму на полтора градуса. Вместо привычных -10,8 градуса регион встретит зиму в более мягких условиях.
При этом количество осадков останется в пределах нормы — от 30 до 50 миллиметров, уточняют специалисты Башгидромета.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл причины погодной аномалии. По его словам, потепление затронет 67 процентов территории страны, включая весь Приволжский федеральный округ.
"Прогноз необычный — примерно на 2/3 территории нашей страны прогнозируется класс температур выше нормы", — подчеркнул эксперт.
Кандидат географических наук Рита Камалова из Уфимского университета науки и технологий отмечает: декабрь традиционно является самым теплым зимним месяцем. За последние десятилетия зафиксированы особенно теплые декабри:
- 2006 год: -5,7°C
- 2003 год: -5,8°C
- 2015 год: -6°C
Для сравнения: рекордно холодным остается декабрь 1982 года со средней температурой -19,9 градуса.
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