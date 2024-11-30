В Бирске простятся с погибшим участником СВО — бывшим сотрудником МВД Дмитрием Кузнецовым

10:58, 30 ноя 2024

В башкирском городе Бирск сегодня пройдёт прощание с участником специальной военной операции Дмитрием Кузнецовым. Информацию о трагической гибели земляка подтвердило издание «Победа», где мужчина трудился водителем до мобилизации.

За плечами Дмитрия — служба в органах внутренних дел. Он оказался в числе первых мобилизованных из региона, отправившись защищать Родину в самом начале мобилизационной кампании.

«Казалось бы, только вчера мы проводили его коллективом у военкомата, а прошло уже два года», — вспоминают его бывшие коллеги по редакции.

В памяти сослуживцев и коллег Дмитрий останется человеком чести, достойно выполнявшим свой воинский долг.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети