В Бирске простятся с погибшим участником СВО — бывшим сотрудником МВД Дмитрием Кузнецовым
10:58, 30 ноя 2024
В башкирском городе Бирск сегодня пройдёт прощание с участником специальной военной операции Дмитрием Кузнецовым. Информацию о трагической гибели земляка подтвердило издание «Победа», где мужчина трудился водителем до мобилизации.
За плечами Дмитрия — служба в органах внутренних дел. Он оказался в числе первых мобилизованных из региона, отправившись защищать Родину в самом начале мобилизационной кампании.
«Казалось бы, только вчера мы проводили его коллективом у военкомата, а прошло уже два года», — вспоминают его бывшие коллеги по редакции.
В памяти сослуживцев и коллег Дмитрий останется человеком чести, достойно выполнявшим свой воинский долг.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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