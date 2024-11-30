Башкирию вновь накроет волна тепла

21:58, 30 ноя 2024

В первый день календарной зимы жителей Башкирии ожидает существенное потепление. Согласно информации, предоставленной специалистами Башгидрометцентра, столбики термометров в дневное время поднимутся до положительных значений.

Метеорологи фиксируют значительное повышение температурного режима в регионе. Дневные показатели достигнут отметки в +1 градус, тогда как ночные температуры задержатся в диапазоне -6 градусов. Отдельные районы республики останутся в зоне более низких температур – до -11 градусов.

Синоптики прогнозируют также небольшое количество снежных осадков. Воздушные массы с запада принесут умеренный ветер.

Перспективы декабрьской погоды выглядят оптимистично. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился долгосрочным прогнозом:

"На большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы".

По его оценке, последний месяц года будет характеризоваться аномально теплой погодой.

Автор: Семен Подгорный