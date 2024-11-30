Башкирию вновь накроет волна тепла
21:58, 30 ноя 2024
В первый день календарной зимы жителей Башкирии ожидает существенное потепление. Согласно информации, предоставленной специалистами Башгидрометцентра, столбики термометров в дневное время поднимутся до положительных значений.
Метеорологи фиксируют значительное повышение температурного режима в регионе. Дневные показатели достигнут отметки в +1 градус, тогда как ночные температуры задержатся в диапазоне -6 градусов. Отдельные районы республики останутся в зоне более низких температур – до -11 градусов.
Синоптики прогнозируют также небольшое количество снежных осадков. Воздушные массы с запада принесут умеренный ветер.
Перспективы декабрьской погоды выглядят оптимистично. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился долгосрочным прогнозом:
По его оценке, последний месяц года будет характеризоваться аномально теплой погодой.