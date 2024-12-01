Появилась новость о выплате в размере 15 456 рублей

10:43, 01 дек 2024

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсионных выплат на 14,75 процента. Документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии составит 15 тысяч 456 рублей. Повышение коснется нескольких категорий граждан.

Кому положена выплата:

Россиянам пенсионного возраста без достаточного страхового стажа

Инвалидам всех групп

Детям-сиротам

Семьям погибших военнослужащих.

Все получателям выплаты назначат автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Автор: Семен Подгорный