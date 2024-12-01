Появилась новость о выплате в размере 15 456 рублей
10:43, 01 дек 2024
Владимир Путин подписал закон об индексации пенсионных выплат на 14,75 процента. Документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.
С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии составит 15 тысяч 456 рублей. Повышение коснется нескольких категорий граждан.
Кому положена выплата:
- Россиянам пенсионного возраста без достаточного страхового стажа
- Инвалидам всех групп
- Детям-сиротам
- Семьям погибших военнослужащих.
Все получателям выплаты назначат автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.
Автор: Семен Подгорный