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Появилась новость о выплате в размере 15 456 рублей

Появилась новость о выплате в размере 15 456 рублей

10:43, 01 дек 2024

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсионных выплат на 14,75 процента. Документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии составит 15 тысяч 456 рублей. Повышение коснется нескольких категорий граждан.

Кому положена выплата:

  • Россиянам пенсионного возраста без достаточного страхового стажа
  • Инвалидам всех групп
  • Детям-сиротам
  • Семьям погибших военнослужащих.

Все получателям выплаты назначат автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пенсии
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