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Почти миллион за второго: как изменится маткапитал с 2025 года

Почти миллион за второго: как изменится маткапитал с 2025 года

11:02, 01 дек 2024

Владимир Путин подписал закон об увеличении размера материнского капитала. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.

С февраля 2025 года базовая сумма маткапитала увеличится на 7,3 процента. Семьи, у которых появится первый ребенок, смогут рассчитывать на 676,4 тысячи рублей.

Особые условия предусмотрены для семей, где второй или следующий ребенок родился после 1 января 2020 года. Если они еще не получали маткапитал, то в 2025 году выплата составит 893,8 тысячи рублей.

В 2026 году сумма вырастет до 934,1 тысячи рублей, а в 2027 достигнет 971,4 тысячи.

Для семей, уже получивших маткапитал за первого ребенка, тоже есть хорошие новости. При рождении второго малыша в 2025 году они получат дополнительно 217 тысяч рублей.

Стал известен размер маткапитала, который будут выплачивать в 2025 году

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты маткапитал
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