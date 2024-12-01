Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Стало известно, когда откроют парк лесоводов в Уфе

Стало известно, когда откроют парк лесоводов в Уфе

12:12, 01 дек 2024

В Уфе благоустройство парка имени лесоводов Башкирии продолжается дольше запланированного. На территории до сих пор можно увидеть информационные таблички с датой завершения работ к 15 ноября, однако эти сроки уже не актуальны.

Сити-менеджер Ратмир Мавлиев во время рабочего совещания озвучил обновленные сроки. Согласно его заявлению, горожане смогут посетить общественное пространство в начале декабря текущего года.

Реконструкция парка началась весной 2024 года. Изначально городская администрация планировала завершить все работы к сентябрю. Однако в течение осени дата открытия рекреационной зоны неоднократно корректировалась.

В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов

Читайте также:

В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Читайте также

В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов
Происшествия в Башкирии
В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов
В башкирском природном парке «Зилим» обнаружены следы медведя
Происшествия в Башкирии
В башкирском природном парке «Зилим» обнаружены следы медведя
Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества
Общество в Башкирии
Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества
Глава Росгосцирка назвал новые сроки реконструкции цирка в Уфе
Культура в Башкирии
Глава Росгосцирка назвал новые сроки реконструкции цирка в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok