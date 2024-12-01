Стало известно, когда откроют парк лесоводов в Уфе
12:12, 01 дек 2024
В Уфе благоустройство парка имени лесоводов Башкирии продолжается дольше запланированного. На территории до сих пор можно увидеть информационные таблички с датой завершения работ к 15 ноября, однако эти сроки уже не актуальны.
Сити-менеджер Ратмир Мавлиев во время рабочего совещания озвучил обновленные сроки. Согласно его заявлению, горожане смогут посетить общественное пространство в начале декабря текущего года.
Реконструкция парка началась весной 2024 года. Изначально городская администрация планировала завершить все работы к сентябрю. Однако в течение осени дата открытия рекреационной зоны неоднократно корректировалась.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
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