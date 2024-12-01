В Башкирию придёт зимняя погода

19:25, 01 дек 2024

Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделились прогнозом на начало декабря. По их данным, жителей республики ожидает существенное похолодание.

Согласно метеорологическим данным, 2 декабря территорию региона накроют снегопады. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -6 градусов, а в отдельных районах при прояснениях температура воздуха может понизиться до -11 градусов. Дневная температура составит от +1 до -4 градусов. На территории республики ожидается умеренный западный ветер.

Метеорологи отмечают, что 3 декабря погодные условия существенно не изменятся.

Автор: Семен Подгорный