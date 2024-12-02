Строитель из Уфы вышел в финал шоу «СуперНиндзя» на СТС

14:33, 02 дек 2024

Простой строитель из Уфы Владимир Старцев ворвался в финал шоу «СуперНиндзя» на СТС, где поборется за приз в 5 миллионов рублей. И это уже второй раз, когда наш герой добирается до решающей схватки!

Владимир — не профи в спорте, а обычный монтажник. Но это не помешало ему утереть нос именитым атлетам, гимнастам и скалолазам. В финале он остался единственным россиянином среди звёздных иностранцев.

"Хочу доказать — нет ничего невозможного. Даже если ты простой строитель и редко бываешь в спортзале", — говорит Старцев.

В Уфе вокруг него уже сформировалось целое движение начинающих "ниндзя" — тренируются вместе и делятся опытом. Теперь все они болеют за земляка, который 2 декабря в 17:00 на СТС попытается принести России историческую победу.

Зарубежные участники опережают нас в этом виде спорта на десятилетие. Но башкирский строитель готов доказать — русские не сдаются!





Автор: Семен Подгорный

Фото: Телеканал «СТС»