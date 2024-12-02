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В Башкирии установили памятник железнодорожной станции без железной дороги

В Башкирии установили памятник железнодорожной станции без железной дороги

15:13, 02 дек 2024

В Бирске установили необычный арт-объект — железнодорожную станцию "Бирский уезд". И всё бы ничего, да только поездов здесь никто и никогда не видел.

История этого места — настоящий парадокс. В конце XIX века городские власти, окрылённые планами на светлое железнодорожное будущее, возвели здание вокзала. Но мечтам не суждено было сбыться — стальная магистраль пошла другим путём, а вокзал остался стоять один-одинёшенек.

Забавно, но этот факт даже попал в легендарную телеигру "Что? Где? Когда?". Как рассказал мэр города Антон Талалов, знатокам пришлось поломать голову над вопросом о единственном в России городе с вокзалом, но без железной дороги.

Теперь эта городская легенда увековечена в новом арт-объекте — как напоминание о несбывшихся планах и уникальной странице в истории Бирска.

Ранее мы писали о том, что в Бирске прошла церемония прощания с погибшим участником СВО — бывшим сотрудником МВД Дмитрием Кузнецовым.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Бирского района
Теги: Бирск
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