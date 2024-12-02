В Уфе запустили социальное такси для инвалидов

15:56, 02 дек 2024

В Уфе запустили необычный транспортный сервис. Теперь инвалиды первой группы и дети с ограниченными возможностями могут бесплатно передвигаться по городу на специальном такси.

Четыре поездки в месяц — столько раз можно воспользоваться услугой. Правда, планировать маршрут придётся заранее — за трое суток до поездки нужно позвонить на горячую линию 8-800-787-77-77.

Машины выезжают на линию по будням: с восьми утра до пяти вечера, а в пятницу и перед праздниками — до четырёх. Пока это эксперимент, но если "зайдёт" — проект расширят.

Инициатором "Социальных перевозок" выступило республиканское министерство семьи и соцзащиты. Старт приурочили к Международному дню инвалидов.

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Автор: Семен Подгорный