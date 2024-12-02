В Башкирии прогнозирут сказочную погоду
21:16, 02 дек 2024
Синоптики регионального Росгидрометцентра фиксируют резкое потепление, напоминающее сюжет известной сказки о двенадцати месяцах.
Во второй рабочий день недели небо затянут облака, но временами будет проглядывать солнце. Осторожнее на дорогах — местами ожидается мокрый снег.
Ночью столбики термометров покажут от -1°C до -6°C. С приходом дня воздух прогреется до удивительных для декабря значений: от +1°C до -4°C. Юго-западный ветер будет умеренным, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Сюрпризы погоды на этом не закончатся. По данным Башгидрометцентра, весь декабрь обещает быть теплее обычного, что является настоящей аномалией для этого времени года.
Автор: Семен Подгорный
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