В Башкирии прогнозирут сказочную погоду

21:16, 02 дек 2024

Синоптики регионального Росгидрометцентра фиксируют резкое потепление, напоминающее сюжет известной сказки о двенадцати месяцах.

Во второй рабочий день недели небо затянут облака, но временами будет проглядывать солнце. Осторожнее на дорогах — местами ожидается мокрый снег.

Ночью столбики термометров покажут от -1°C до -6°C. С приходом дня воздух прогреется до удивительных для декабря значений: от +1°C до -4°C. Юго-западный ветер будет умеренным, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Сюрпризы погоды на этом не закончатся. По данным Башгидрометцентра, весь декабрь обещает быть теплее обычного, что является настоящей аномалией для этого времени года.

Автор: Семен Подгорный