Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозирут сказочную погоду

В Башкирии прогнозирут сказочную погоду

21:16, 02 дек 2024

Синоптики регионального Росгидрометцентра фиксируют резкое потепление, напоминающее сюжет известной сказки о двенадцати месяцах.

Во второй рабочий день недели небо затянут облака, но временами будет проглядывать солнце. Осторожнее на дорогах — местами ожидается мокрый снег.

Ночью столбики термометров покажут от -1°C до -6°C. С приходом дня воздух прогреется до удивительных для декабря значений: от +1°C до -4°C. Юго-западный ветер будет умеренным, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Сюрпризы погоды на этом не закончатся. По данным Башгидрометцентра, весь декабрь обещает быть теплее обычного, что является настоящей аномалией для этого времени года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Капризы весны: Башкирию настигнет резкая смена погоды
Общество в Башкирии
Капризы весны: Башкирию настигнет резкая смена погоды
Погода преподнесет жителям Башкирии очередные сюрпризы
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии очередные сюрпризы
Весеннее наступление: в Башкирии наступит резкое потепление
Общество в Башкирии
Весеннее наступление: в Башкирии наступит резкое потепление
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok