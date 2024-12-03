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Жителям Башкирии погода вновь преподнесет сюрприз

Жителям Башкирии погода вновь преподнесет сюрприз

09:15, 03 дек 2024

Погода продолжает удивлять жителей Башкирии. Синоптики прогнозируют возвращение плюсовых температур в регион.

По информации специалистов Башгидрометцентра, температурные качели продолжатся в ближайшие дни. Третьего и четвертого декабря столбики термометров поднимутся до отметки +1 градус днем.

Аномальное тепло не ограничится началом месяца. Согласно прогнозам сервиса Гисметео, потепление вернётся во второй декаде декабря. Одиннадцатого числа дневная температура также достигнет плюсового значения в один градус.

Неустойчивый характер погоды наблюдался и в предыдущем месяце. Снежный покров в республике формировался несколько раз на протяжении ноября, однако не смог удержаться надолго.

Метеорологи отмечают, что текущий декабрь окажется теплее климатической нормы. Ожидается превышение среднемесячной температуры на полтора градуса относительно стандартного показателя, составляющего минус 10,8 градуса.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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